Joana Sá Pereira, deputada socialista e candidata ao Conselho Superior de Informações, comprometeu-se esta quarta-feira a defender a legalidade democrática e a contribuir, caso seja eleita para o cargo, para que haja em Portugal um “sistema robusto de informações“.

Joana Sá Pereira, 28 anos e mestre em Direito, disse estar consciente e “compreender a responsabilidade” inerente às funções para as quais está indicada como suplente naquele órgão de natureza consultiva em matéria de secretas e que aconselha e é presidido pelo primeiro-ministro.

A exposição da candidata sobre os desafios que se colocam às secretas, nomeadamente Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) e Serviço de Informações de Segurança (SIS), o primeiro no plano externo e o segundo no domínio interno, foi bem acolhida pelos deputados que intervieram na sessão, nomeadamente Isabel Rodrigues (PS), Márcia Passos (PSD) e José Manuel Pureza (BE), que lhe transmitiram incentivo e “confiança” nas eventuais novas funções que virá a exercer caso seja eleita em futura votação parlamentar.

Joana Sá Pereira considerou que o sistema de informações em Portugal é “um edifício exigente” que assenta em vários pilares, a começar pelo SIED, que “garante ao Estado a sua independência nacional e a segurança externa”, passando pelo SIS, virado para “a segurança interna” e a fenómenos como sabotagem e terrorismo e apostado em defender o Estado de direito.

A deputada discorreu ainda sobre o papel do Secretário-Geral do Sistema de Informações – outro dos pilares do “edifício” -, no sentido de motivar e criar uma “interoperacionalidade” entre aqueles dois serviços de informações (SIED e SIS).

A candidata apontou ainda como outro pilar da organização do sistema de informações o Conselho de Fiscalização da Assembleia da República que acompanha e fiscaliza se o trabalho do SIED e SIS “obedecem à lei”, terminando com a indicação de um quinto pilar que é a Comissão de Fiscalização de Dados, a qual analisa a legalidade da recolha de dados.

Nas palavras de Joana Sá Pereira, um “sistema robusto de informações é fundamental para promover a paz e a boa convivência entre os cidadãos”, tendo ainda defendido que a “recolha inteligente e pertinente” de informações é crucial para que “os decisores tomem as melhores decisões”, de preferência na vertente da prevenção.

Na parte final da audição, Joana Sá Pereira conclui que o sistema de informações atualmente existente “dá garantias na vertente externa e interna”, podendo “responder de forma eficaz aos desafios globais”, nos quais se incluem o terrorismo e o cibercrime que beneficia das tecnologias de informação.

“O fenómeno do terrorismo é hoje muito mais sofisticado”, disse ainda a candidata, que colocou o acento tónico na prevenção e defendeu a “permuta de informações com outros países”, destacando o papel que a NATO e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) podem também ter na proteção dos perigos globais.

Em matéria de secretas, a candidata foi perentória em afirmar que ninguém deve “passar a linha vermelha que é o Estado de direito e os direitos fundamentais” dos cidadãos.