O FC Porto defronta os franceses do Lyon no último jogo da pré-época 2021/22, em 31 de julho, às 17h30, no Estádio do Dragão, informou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial na internet.

O particular com o Lyon, do português Anthony Lopes, segue-se aos embates com os também franceses do Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, no domingo, no Estádio Algarve (19h45), e com os italianos da Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, no Estádio da Bela Vista, em Lagoa, em 28 de julho (20h00).

Os dragões informam também que estes três últimos jogos de pré-época serão transmitidos em exclusivo nas plataformas televisivas do clube.

O FC Porto inicia o campeonato no domingo, 8 de agosto, com a equipa treinada por Sérgio Conceição a receber o Belenenses SAD, em jogo da primeira jornada da I Liga, com início marcado para as 18h00.