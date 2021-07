As autoridades desmantelaram na terça-feira no concelho de Loures, distrito de Lisboa, um espaço ao ar livre que funcionava para abate ilegal de animais para consumo humano, divulgou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR refere que a descoberta deste espaço, na localidade de São Julião do Tojal, foi feita na sequência de uma denuncia, tendo os militares se deslocado ao local e encontrado cerca de meia centena de pessoas a proceder ao abate de animais, predominantemente de raça caprina.

“Os militares apuraram que haviam já sido abatidos mais de 30 animais, sendo que, no local de abate, não existiam condições sanitárias, nem se encontravam a ser respeitadas as normas de abate de animais, principalmente no que diz respeito ao bem-estar animal”, segundo a nota.

A GNR acrescenta ainda que foi contactado o Gabinete Médico Veterinário Municipal de Loures para proceder ao “correto tratamento e encaminhamento” dos restos mortais dos animais.

Já o responsável pelo abate foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loures.