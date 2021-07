A GNR identificou oito suspeitos por furto de produtos agrícolas e apreendeu 11 toneladas de alfarroba, avaliadas em 18.525 euros, em Almancil, no concelho de Loulé, distrito de Faro, anunciou esta terça-feira o Comando Territorial de Faro.

Os factos apurados pelo Destacamento Territorial de Loulé da GNR e a identidade dos suspeitos, com idades entre os 18 e 61 anos, foram remetidos para o tribunal, acrescentou a GNR.

A operação foi desencadeada por uma denúncia e, à chegada à propriedade, os militares da GNR “depararam-se com os suspeitos e uma elevada quantidade de alfarroba“, referiu a GNR do Algarve, região onde se têm registado com frequência roubos que têm como alvo produções agrícolas.

À semelhança do que se tem verificado noutros casos semelhantes, os suspeitos disseram estar autorizados pelo proprietário para colher os frutos, mas, “no decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que, além de não possuírem autorização, não conseguiram justificar a proveniência da alfarroba que detinham”, referiu a força de segurança.

A GNR adiantou que a alfarroba apreendida, que era também “resultante de diversos furtos“, pesava 11.120 quilos, “avaliados em 18.525 euros“. A mesma fonte indicou que os factos e a matéria recolhida na operação foram remetidos para o Tribunal Judicial de Loulé.