Um homem com cerca de 60 anos, proprietário de um estabelecimento comercial, morreu esta quarta-feira após ser atropelado por um veículo pesado de mercadorias em Vila Real, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real, o acidente ocorreu por volta das 11h30 quando um veículo pesado de mercadorias ter-se-á “destravado e embateu com violência numa pessoa que se encontrava no passeio”.

A vítima mortal era proprietária de um estabelecimento comercial junto ao mercado municipal de Vila Real, onde aconteceu o acidente, acrescentou. A mesma fonte referiu ainda que o condutor do pesado de mercadorias foi assistido e transportado para o Hospital de Vila Real por estar em estado de choque.

Os Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real estiveram no local com quatro viaturas e 10 operacionais. O médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real confirmou o óbito no local. A PSP de Vila Real também esteve no local e tomou conta da ocorrência.