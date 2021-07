Um homem que estava obrigado a cumprir quarentena num hotel na cidade de Perth, na Austrália, escapou do quarto através de uma corda feita de lençóis. A história foi reportada pela polícia local e, segundo as autoridades, o cidadão está a aguardar voo para ser enviado de volta para Brisbane, Queensland, de onde tinha vindo.

Tudo começou quando este homem, de 39 anos apanhou um voo doméstico entre Brisbane e Perth, duas cidades australianas e, devido às atuais regras da pandemia, foi-lhe recusada a entrada no estado. Segundo o The Guardian, o homem teria 48 horas para sair e estava obrigado a cumprir uma quarentena temporária num hotel da cidade. Contudo, o homem decidiu infringir a medida e deixar o quarto em que estava hospedado, no quarto andar do hotel, através de uma fuga digna de Hollywood: atou vários lençóis e desceu até ao solo.

FAIL TO COMPLY – COVID DIRECTIONA 39-year-old man was arrested and charged after he fled his hotel room while under… Posted by Western Australia Police Force on Tuesday, July 20, 2021

A Polícia do estado de Austrália Ocidental reportou a situação e deteve o homem cerca de oito horas depois da fuga, no lado oposto da cidade, acusando-o de não cumprir as indicações que tinha e de fornecer “informações falsas e enganosas”. Apesar de não ter sido identificado, as autoridades relevaram que o suspeito testou negativo ao novo coronavírus.