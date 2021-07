A praia de São Pedro de Moel dispõe de um novo espaço cultural, na sequência da renovação do antigo Centro Azul, uma intervenção que custou 200 mil euros, anunciou esta quarta-feira o município da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

O espaço renasce como Cosmos Azul e Mar, aposta da autarquia tanto a nível da requalificação do edifício no centro da povoação, como também a nível do conceito.

A nova infraestrutura é criada para receber ‘workshops’, reuniões, cinema, atividades lúdicas e pedagógicas, tempos livres ou conferências, resultando num “espaços multiusos para as mais distintas ocasiões informais e protocolares”, sublinha a nota divulgada pela Câmara da Marinha Grande.

Cosmos Azul e Mar “devolve a São Pedro de Moel um edifício polivalente, moderno, nobre e inspirado nos elementos do mar, dada a sua localização privilegiada”, diz a presidente do município.

Citada na informação, Cidália Ferreira antecipa que o equipamento terá uma “ocupação fundamentalmente cultural”, sobretudo no verão, quando São Pedro de Moel é mais procurado.

A nível de programação, o próximo evento agendado é a inauguração da exposição de aguarelas de Artur Franco, intitulada “Há verde e mar”, que abre no dia 23 e fica patente até 04 de agosto.