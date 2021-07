As máscaras e outras restrições podem ser reintroduzidas no Reino Unido dentro de três semanas. Vários especialistas do Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) aconselharam Boris Johnson a estar pronto para recuar nas medidas no início de agosto caso os internamentos nos hospitais excedam os valores inicialmente antecipados, avança o I News.

O Reino Unido assinalou esta segunda-feira, 19, o chamado “Dia da Liberdade”, que representou a última etapa do desconfinamento, onde deixa de haver limites para as pessoas dentro de espaços, o teletrabalho deixou de ser incentivado, as máscaras caíram nos espaços públicos assim como o distanciamento deixou de ser imposto. Dois dias depois, um grupo de especialistas vem recordar que o país terá de ter cautela nas próximas semanas sob a premissa de que poderão voltar a ser impostas regras de combate à pandemia caso os internamentos disparem e venham sobrecarregar o sistema nacional de saúde britânico (NHS).

Os cientistas alertam que terá de haver recuo, voltando a impor no início de agosto medidas como o uso de máscara obrigatório ou teletrabalho, isto se forem atingidos números críticos. Se o país atingir as mil e duas mil hospitalizações diárias e as 100 a 200 mortes também diariamente o desconfinamento deverá ser revisto.

Os dados mais atualizados relativos ao Reino Unido datam desta terça-feira, dia em que se registaram 96 mortes por Covid-19, o número mais alto desde 20 de março, e 46.558 novos casos. No que diz respeito aos internamentos estes têm sido crescentes e o país chegou às 745 hospitalizações, no dia 19 de julho.

O diretor-geral de saúde de Inglaterra, Chris Whitty, pronunciou-se na semana passada sobre o aumento de internamentos que estariam a duplicar a três semanas e que podiam chegar a níveis “muito assustadores” dentro de pouco tempo.