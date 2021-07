Quase metade da população portuguesa, mais precisamente 47%, tem o esquema vacinal completo depois de ter recebido duas doses da vacina contra a Covid-19 ou uma dose no caso da Janssen, a vacina da Johnson & Johnson. São 4.860.822 pessoas totalmente vacinadas em território nacional.

O relatório semanal de vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde revela também que há já 6.581.332 pessoas em Portugal com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 64% da população.

Neste momento 99% da população com mais de 65 anos já tem pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Nas pessoas com mais de 80 anos 95% têm a vacinação completa, bem como 91% no caso da faixa etária entre os 65 e os 79 anos. O valor é idêntico (92%) nas pessoas com idades entre 50 e 64 anos que já receberam pelo menos uma dose da vacina, a faixa etária em que 77% das pessoas já completaram a vacinação.

No que toca à vacinação dos mais jovens, que se iniciou há menos tempo, dos cidadãos com idades entre os 25 e os 49 anos, 2.205.185 já receberam a primeira dose, ou que representa 66%. Nestas idades, quase um milhão de pessoas (30%) já têm o esquema vacinal completo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal recebeu, até agora, 12.300.690 e foram distribuídas, até ao momento do relatório de vacinação semanal, 11.385.656 de doses de vacinas.

Na última semana foram atribuídas na região Norte 258.161 doses de vacinas contra a Covid-19, bem como 110.126 no Centro, 294.885 em Lisboa e Vale do Tejo, 28.287 no Alentejo, 36.563 no Algarve, 13.089 nos Açores e 15.924 na Madeira.