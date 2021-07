O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse esta quarta-feira que 96% das pessoas infetadas com Covid-19 na terça-feira não estavam vacinadas e disse que caberá às autoridades locas aplicarem medidas restritivas.

“Estamos na quarta vaga, a variante Delta é maioritária e muito mais contagiosa. […] 96% dos novos casos de contaminações não estavam vacinados”, disse o primeiro-ministro numa entrevista ao canal de televisão TF1.

Segundo anunciou esta quarta-feira o ministro da Saúde, Olivier Véran, houve 21 mil novas contaminações nas últimas 24 horas com muitas novas hospitalizações, especialmente de pessoas frágeis, um pouco por todo o país. “É uma situação que começa a ser tensa no plano epidemiológico”, disse o ministro do Saúde.

Nas últimas 24 horas foram detetados 21.539 novos casos e morreram 22 pessoas.

Desde terça-feira foram admitidas 281 pessoas nos hospitais, mais 166 pessoas do que há uma semana, tendo havido mais três admissões do que na véspera nas unidades de cuidados intensivos em todo o país.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.119.920 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.