Marcelo Rebelo de Sousa discursou no Fórum para a Competitividade e pediu que Portugal esteja atento para não cair para a “cauda da Europa” e ir “muito mais longe” em termos de incentivos ao investimento. Questões doutrinárias à parte, o Presidente da República afirmou que “não se trata de preferir mais ou menos estado, mais ou menos privado ou estatal”, mas sim de “dar sinais mais fortes para que se torne mais produtivo e competitivo o tecido empresarial português e para que se cresça mais”.

Consciente do “peso esmagador das micro, pequenas e médias empresas” em Portugal, mas também das grandes empresas”, este é um setor que, na visão do chefe de Estado, “merece que se vá muito mais longe em termos de incentivos no investimento”, até com “mais estímulos ao investimento privado”.

Preocupado com a economia portuguesa, Marcelo deixou um alerta para que o país olhe para cima e não se compare com os mais pequenos: “Antes de cuidarmos de que as economias menos competitivas do que as nossas nos não superem uma a uma, atirando-nos para a posição estranha feita de uma mistura de consolação e de incómodo, (…) de continuar a dizer que nos aproximamos da média europeia, mesmo se caindo para a cauda da listagem dos Estados membros, o que importa é outra visão“, antecipou o Presidente da República.

Para Marcelo, que lembrou o facto de haver uma “dívida global e uma dívida pública muito pesadas”, é tempo de “crescer mais” para que não haja limites “em termos de competitividade, disponibilização de recursos para melhorar estruturas degradas nos sistemas sociais” e para garantir “condições de combate à pobreza, correção de desigualdades e melhor justiça social”.