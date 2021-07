O Serendipity 3, um restaurante sediado em Manhattan, em Nova Iorque, já é famoso por bater recordes. O último foi quebrado semana passada, ao vender as batatas fritas mais caras do mundo. É o décimo recorde deste este restaurante, dias depois de ter reaberto portas este mês, após ter passado o último ano encerrado devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o jornal New York Post, esta iguaria tem como nome “Creme de la Creme Pommes Frites” (“a nata da nata das batatas fritas”, numa tradução livre) e é vendida por 169 euros, o equivalente a 200 dólares. O que justifica o preço exorbitante? O facto de estas batatas fritas serem acompanhadas de ingredientes sofisticados, como trufas e ouro comestível.

Para quienes participaron en la encuesta mencionando que las papás a la francesa más caras del mundo cuestan ????.???????????? ????????́????????????????????, NO es cierto. ❌

Las papas a la francesa más caras del mundo, tienen un valor comercial de ???????????? ????????́????????????????????. ✅https://t.co/S1ZV5Or8Jp — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) July 15, 2021

“Estou sem palavras, é simplesmente uma das experiências mais surreais que já vivi”, afirma o chef executivo Frederick Schoen-Kiewert sobre o prato. Joe Calerdone, diretor criativo do restaurante, acrescenta: “Depois da reabertura queríamos ter o maior impacto possível e achamos que seria o timing perfeito para fazer algo deste género.”

O primeiro recorde do restaurante foi em 1998, com o maior bolo de casamento do mundo, com três mil quilos e três metros de altura. Foi uma sobremesa comemorativa do Dia dos Namorados, e nesse fim de semana todos os estabelecimentos e refúgios para pessoas em situação de sem abrigo receberam uma fatia deste bolo.