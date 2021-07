A Roma, treinada pelo português José Mourinho, somou esta quarta-feira a terceira vitória na pré-época, ao bater por 1-0 a Triestina, do terceiro escalão do futebol italiano, em jogo de preparação disputado em Trieste.

Após triunfos diante dos amadores do Montecatini (10-0) e do Ternana (2-0), da Serie B, o conjunto romano voltou a superar um teste de pré-temporada, graças ao golo solitário do jovem polaco Nicola Zalewski, aos 49 minutos.

O guarda-redes internacional português Rui Patrício, até agora o único reforço confirmado pelos giallorossi, ainda não foi opção para o técnico luso. Até ao final deste mês, a Roma tem agendados jogos de preparação com os húngaros do Debreceni, no domingo, com o FC Porto, em 28 de julho, e com os espanhóis do Sevilha, três dias depois.