A Salesforce, uma empresa tecnológica norte-americana especializada em serviços de apoio ao cliente, concluiu esta quarta-feira a compra da Slack Technologies, que está por detrás de uma dos maiores softwares de teletrabalho, o Slack. A operação 27 mil milhões de dólares (cerca de 22,89 mil milhões de euros) tem como objetivo preparar o futuro do trabalho remoto e fazer concorrência a plataformas disponíveis no mercado como o Microsoft Teams.

Em comunicado, Marc Benioff, presidente executivo da Salesforce, afirma: “Juntos [com o Slack], iremos definir o futuro do software empresarial, e criar os escritórios digitais que permitam a todas as empresas terem sucesso e partilharem-no com os clientes e os colaboradores, a partir de qualquer lugar”.

Já Bret Taylor, chefe de operações da empresa de serviço de apoios ao cliente, afirma que “em conjunto, o Slack e a Salesforce Customer 360 irão fornecer a todas as empresas do mundo uma única fonte de verdade para os seus negócios e uma única plataforma para conectar colaboradores, clientes e parceiros entre si e com as aplicações que utilizam todos os dias”.

Do outro lado desta aquisição, Stewart Butterfield, presidente executivo e co-fundador da Slack Technologies afirma: “Temos uma oportunidade única nesta geração para repensar e remodelar como e onde trabalhamos”. “A Salesforce e a Slack estão posicionadas de uma forma única para liderar essa mudança histórica para um mundo marcadamente digital”, adianta.

Em comunicado, a Salesforce afirma que quer “criar o sistema operacional de negócios para o novo mundo do trabalho”. Mesmo vendo a sua empresa a ser adquirida, Stewart Butterfield continuará a liderar o Slack.

A Slack Technologies foi fundada em 2013. Poucos anos depois, em fevereiro de 2019, a empresa entrou na bolsa americana e a expectativa em torno desta plataforma digital para escritórios fez com que a startup tivesse uma uma avaliação de sete mil milhões de dólares (cerca de 6,3 mil milhões de euros). O anúncio da compra pela Salesforce foi divulgado em dezembro de 20210.