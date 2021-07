O Contra-Corrente é aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Jeff Bezos, o homem mais rico do planeta, foi ao espaço poucos dias depois de Richard Branson, um multimilionário mais modesto, protagonizar feito semelhante. Ambos estão na corrida pelo negócio do turismo espacial e garantem que não faltam interessados. Bezos diz mesmo que já conseguiu perto de 100 milhões de dólares de clientes interessados. A estes junta-se Elon Musk, o homem da Tesla, que está também na corrida com a Space X. São milhares de milhões de dólares concentrados em 3 pessoas, que de olhos postos no céu, realizam o sonho de serem astronautas e vendem a concretização desse objectivo aos muito ricos. David Beasley, responsável do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, felicitou Bezos pelo voo de cerca de 11 minutos a mais de 100 quilómetros de altitude e lançou um desafio via twitter: “Agora, vamos juntos acabar com a fome no mundo! A Terra precisa de ti!”

É ou não legítimo a estes milionários gastarem quantias astronómicas naquilo que mistura sonho, capricho e investimento em novos negócios? E o mundo e a ciência ganham alguma coisa com isto?

