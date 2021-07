A TAP vai pagar os subsídios de férias e os salários em atraso dos trabalhadores da Groundforce. De acordo com um comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação revelou ter visto “reunidas as condições para uma resolução definitiva da instabilidade que se vive na empresa” e ir proceder ao pagamento dos valores em causa.

Após a decisão do juízo central cível de Lisboa que declarou improcedente a providência cautelar interposta pela Pasogal para impedir o Montepio de alienar a participação na Groundforce, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação considera que estão “reunidas as condições” para travar a instabilidade da empresa e numa reunião com sindicatos da Groundforce foi anunciado que “a TAP vai proceder ao pagamento do valor correspondente ao subsídio de férias e às anuidades em atraso diretamente aos trabalhadores da Groundforce”.

“Esta foi a solução encontrada para ultrapassar a recusa na semana passada da administração da Groundforce em aceitar a transferência da TAP que permitiria o pagamento aos trabalhadores do subsídio que lhes era devido”, pode ler-se no comunicado.

Além destes pagamentos, a companhia aérea vai também “abreviar o pagamento definido contratualmente para saldar a fatura relativa a serviços prestados em junho”, com o intuito de assegurar que a administração da Groundforce tem “liquidez suficiente para pagar integral e atempadamente os salários dos trabalhadores relativos ao mês de julho”.

O Governo acredita que a venda por parte do Montepio das ações da Pasogal tenha “um desfecho positivo nos próximos dias”. “No entanto, caso essa venda não se concretize muito em breve, o Governo avançará de imediato com as ações necessárias para garantir a mudança acionista indispensável para a viabilização da empresa”, pode ler-se no comunicado do Ministério das Infraestruturas, acrescentando que essa alteração “permitirá também cumprir com o que é devido aos trabalhadores, nomeadamente, em matéria de progressões na carreira”.