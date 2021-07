A judoca Telma Monteiro é a primeira medalhada portuguesa a tentar repetir um dos lugares de pódio em Tóquio2020, na segunda-feira, no terceiro dia dos Jogos Olímpicos.

A medalha de bronze no Rio2016 vai lutar nos tatamis do pavilhão Nippon Budokan, na capital japonesa, em 26 de julho, no mesmo dia em que João Pereira e João Silva disputam as provas de triatlo no parque da marina de Odaiba.

Antes, já entraram em prova os ciclistas João Almeida e Nelson Oliveira, logo no primeiro dia dos Jogos, no sábado 24 de julho, na corrida de fundo, a também judoca Catarina Costa, na competição de -48 kg, e o lutador Rui Bragança, nas provas de -58kg.

O único campeão olímpico português em atividade, Nelson Évora, tal como Pedro Pablo Pichardo, tem a final do triplo salto marcada para quinta-feira 05 de agosto, dois dias depois de enfrentar a qualificação.

Nesse dia 03 de agosto, Fernando Pimenta, que conquistou a medalha de prata em K2 1.000 metros (com Emanuel Silva), enfrenta a final da mesma distância, mas a solo, em K1 1.000, um dia depois de disputar o apuramento para a regata decisiva, igualmente no centro de canoagem de Kasai.

No primeiro dia, além da disputa pelas medalhas, também a seleção portuguesa de andebol cumpre a estreia oficial de uma modalidade coletiva de pavilhão, frente ao Egito, no Ginásio Nacional Yoyogi, às 19:30 locais (11:30 em Lisboa).

Igualmente em ação vão estar Tiago Apolónia, Fu Yu e Shao Jieni, no torneio individual de ténis de mesa – Marcos Freitas entra em prova na terceira ronda -, os tenistas Pedro Sousa e João Sousa, os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa e a equipa nacional de ensino equestre.

O primeiro domingo dos Jogos, dia 25 de julho, vai marcar a estreia olímpica do surf, em que Portugal conta com Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira, e do skate, com Gustavo Ribeiro, num dia em que também Filipa Martins disputa a qualificação, no centro de ginástica Ariake.

A final do concurso completo de ginástica artística está marcada para quinta-feira, 29 de julho, dia em que entra em prova das grandes ‘esperanças’ lusas, o bicampeão do mundo de judo em -100 kg, Jorge Fonseca.

Tamila Holub abre a participação lusa na natação, no centro aquático de Tóquio, na segunda-feira, dia 26, com Diana Durães, nas eliminatórias dos 1.500 metros, e encerra, no sábado seguinte, dia 31, caso se qualifique para a final dos 800 metros livres.

Nessa altura já o calendário de atletismo começou, cabendo a Lorene Bazolo a estreia na pista do Estádio Olímpico, na sexta-feira, dia 30, o mesmo em que Patrícia Mamona e Susana Costa tentam superar a qualificação no triplo. A final dos 100 metros femininos encerra o programa do sábado seguinte, enquanto o triplo fecha o de domingo.

Esse vai ser o dia da final do lançamento do peso, em que é esperada a presença da lusa Auriol Dongmo, que chega à capital nipónica, com a quarta melhor marca do ano, e também o do último jogo da seleção de andebol na primeira fase, diante da seleção anfitriã, às 09:00 locais (01:00 em Lisboa).

Bem longe do Estádio Olímpico, em Sapporo, o veterano João Vieira vai disputar a prova de 50 quilómetros de marcha, em 06 de julho, um dia antes de Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira enfrentarem os 42,195 quilómetros da maratona, a única prova em que Portugal já conquistou dois títulos olímpicos.

Nessa sexta-feira, 06 de agosto, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela tentam levar o K4 500 metros luso à final, marcada para sábado, dia da final e do jogo de atribuição da medalha de bronze no andebol.

A ‘agenda’ lusa encerra com Maria Martins, que vai estrear o ciclismo de pista português em competições olímpicas, no domingo 08 de agosto, dia da cerimónia de encerramento dos Jogos Tóquio2020, 364 dias depois do previsto, devido ao adiamento provocado pela pandemia de Covid-19.