O Contra-Corrente é aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Da vacinação de crianças aos festejos dos sportinguistas e passando pelo presente e futuro da economia, ao fim de mais de 4 horas sai algo palpável do debate sobre o Estado da Nação? Governo e parlamento tentaram traçar aquilo que será o retrato de um país a tentar sair de uma situação pandémica, mas os traços e os tons mudam consoante o autor da fotografia e a “culpa é do Passos”. José Manuel Fernandes convida a uma reflexão sobre a imagem que a classe política tem do país e que soluções apresenta para os resolver.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.