O Banco Português de Fomento (BPF) fez chegar à economia 1.682 milhões de euros a cerca de 10.500 empresas portuguesas, graças aos efeitos multiplicadores de terem sido mobilizados 1.331 milhões em garantias emitidas durante o primeiro semestre. São mais de 10 mil empresas que, segundo a instituição, asseguram o emprego de 66 mil pessoas no país.

Em comunicado de imprensa, o Banco de Fomento diz ter apoiado, no primeiro semestre de 2021, “cerca de 10.500 empresas portuguesas, por via de 1.682 milhões de euros de financiamento garantido, do coinvestimento de 44,5 milhões de euros em empresas através de instrumentos de capitalização e do financiamento de 8,7 milhões de euros aprovado em instrumentos de dívida”.

“Através de linhas com garantia pública, o BPF mobilizou 1.331 milhões de euros em garantias emitidas. Os efeitos multiplicadores deste produto demonstram que a afetação de fundos públicos possibilitou, neste primeiro semestre, garantir um financiamento de 1.682 milhões de euros a mais de 10.000 empresas portuguesas”, acrescenta a instituição.

A presidente da comissão executiva do BPF, Beatriz Freitas, surge no comunicado de imprensa a dizer que “ao longo dos primeiros seis meses de 2021, o Banco Português de Fomento manteve o foco no desenvolvimento e na disponibilização de novos instrumentos de financiamento à economia, no âmbito das medidas alívio do impacto da pandemia Covid-19, mas também no desenvolvimento de novas soluções que irão canalizar os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para as empresas nacionais no decorrer dos próximos anos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A instituição sublinha que “a capacidade de gerar um elevado grau de alavancagem na economia, através dos seus instrumentos de garantia, dívida e de capital, é uma das grandes valias do BPF no âmbito da política pública”. Após a polémica recente relacionada com a Operação Cartão Vermelho, está suspensa a nomeação de Vítor Fernandes para a liderança do conselho de administração do Banco de Fomento.