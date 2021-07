O Banco Central Europeu (BCE) garante que as taxas de juro irão manter-se “nos níveis atuais ou inferiores” até que a inflação se aproxime do objetivo de médio prazo que passou recentemente a ser de 2%. Até é expectável que a taxa de inflação supere “moderadamente” essa fasquia, mas o BCE garante que isso será apenas “transitório” e não irá abalar o compromisso do banco central com as medidas de estímulo monetário com que tem vindo a responder à crise pandémica.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, a presidente Christine Lagarde disse que a pandemia continua a “ensombrar” a retoma e que a variante delta agrava a “incerteza”. Porém, a responsável sublinha que a retoma continua “robusta” e afirma que os “riscos” para a economia continuam “equilibrados” (entre riscos negativos e fatores positivos), apesar do rápido aumento dos números de novos casos de Covid-19 em vários países europeus.

Recordando que a recente “revisão estratégica” definiu o objetivo de inflação em 2% – “simétricos” (em oposição aos “perto, mas abaixo, de 2%” anteriores) – o BCE adiantou em comunicado a complexa nova orientação que é dada aos mercados em matéria de política monetária: “O Conselho do BCE antecipa que as taxas de juro diretoras irão manter-se no nível atual, ou abaixo desse nível, até que se verifique a inflação a atingir os 2%, bem antes do fim do horizonte de projeção e, de forma duradoura, para o resto do horizonte de projeção”.

E continua: os juros vão ficar na mesma (ou abaixo disso) até que “o Conselho do BCE considere que existiram suficientes progressos ao nível da inflação subjacente para que esta seja consistente com uma estabilização da inflação nos 2% no médio prazo”. O BCE admite, também, que poderá haver um “período transitório” em que a taxa de inflação poderá superar “moderadamente o objetivo”.

O termo “transitório” coincide com aquilo que tem sido dito pela Reserva Federal dos EUA, país onde a taxa de inflação tem superado os 5% – um fenómeno que o banco central norte-americano assegura que é apenas consequência do efeito-base que influencia a comparação homóloga (momento que ficou marcado pelos primeiros meses da pandemia). Vários economistas têm afirmado, porém, que a inflação, pelo menos nos EUA, será bem mais duradoura do que a Reserva Federal está disposta a reconhecer neste momento.

Lagarde comentou que ninguém no BCE é médico – “a maioria [do Conselho do BCE] é composta por economistas, alguns até são advogados por formação” [como é o seu caso] – pelo que, quando se pensa sobre quando é que a pandemia irá acabar, a francesa indicou que irá sempre concentrar-se na interação da pandemia com a atividade económica, designadamente em matérias como o impacto na atividade industrial e nos serviços. Para já, há sinais de que as empresas estão a investir mais, parcialmente graças às condições monetárias determinadas pelo banco central, um sinal animador.

A principal taxa de refinanciamento mantém-se em zero, enquanto a taxa de depósitos continua em -0,50% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.