A partir desta quinta-feira passa a ser possível viajar nos transportes públicos do Porto utilizando o cartão bancário contactless como título de transporte. Por outras palavras, para viajar no Metro do Porto ou nos autocarros da STCP há agora uma nova solução, sem precisar do cartão Andante, de esperar em filas ou de passar pelo processo manual de aquisição de um bilhete. O utilizador aproxima o cartão bancário contactless, de débito ou crédito, nas máquinas de validação automática assinaladas e, sem ter de introduzir PIN ou carregar em qualquer botão, a viagem fica paga.

Numa fase inicial, o projeto-piloto está disponível para quem utiliza a Linha E (Aeroporto) do Metro e os autocarros da linha 500 da STCP, entre a Praça da Liberdade e o Mercado de Matosinhos. No caso do metro, a nova funcionalidade está integrada nas estações do Aeroporto, Senhora da Hora, Casa da Música, Trindade e ainda Campanhã, Bolhão, Campo 24 de Agosto, São Bento e Aliados.

A solução foi criada numa colaboração entre a Visa, o Andante (sistema de bilhética intermodal da Área Metropolitana do Porto, gerido pelo TIP – Transportes Intermodais do Porto), a REDUNIQ, a Card4B, a Cybersource e a Littlepay. “Os utentes vão poder pagar a sua viagem tocando simplesmente com o seu cartão de débito, crédito, cartão pré-pago ou dispositivo de pagamento contactless nos validadores com o símbolo. Isto significa que não é necessário ter dinheiro em numerário, esperar nas filas para adquirir títulos de transporte ou perder tempo a descobrir onde comprar”, refere a Visa em comunicado.

Quanto aos preços, cada título de viagem no Metro do Porto custa dois euros e é válido durante 1h15 (correspondente ao valor pago por uma viagem Z4, do Aeroporto até ao centro do Porto), independentemente do número de embarques nesse período em qualquer uma das estações assinaladas. No caso da STCP, o valor de cada viagem é também dois euros, sendo válida num único sentido entre duas quaisquer paragens da linha 500 e não permitindo transbordos. É ainda assegurado que o cliente nunca ultrapassa o máximo diário de sete euros por títulos de viagens, “independentemente do número de viagens que faça ao longo do dia”.

Com este novo serviço nos transportes públicos, o primeiro do género em Portugal, o Porto junta-se a cidades europeias como Madrid, Londres, Turim e Bona, que também já estão a possibilitar esta funcionalidade aos seus clientes e também a Nova Iorque e Singapura. Em tempos de pandemia, refere a Visa, “os pagamentos contactless podem ajudar a proporcionar uma experiência segura e fácil aos passageiros e operadores de trânsito que procuram limitar os pontos de contacto e interações físicas”.

“O objetivo deste projeto é facilitar a vida das pessoas que vivem e visitam na cidade” explica à Rádio Observador Gonçalo Santos Lopes, responsável da Visa em Portugal, acrescentando que a experiência que chega agora aos transportes do Porto “é em tudo semelhante ao que já existe hoje em dia nos pagamentos contactless nas compras do dia a dia e que se traduz em rapidez, simplicidade e segurança para os consumidores”. A funcionalidade, sublinha, está disponível com qualquer cartão da rede Visa.

Todos nós já experienciámos a pressa de apanhar um transporte público a ir para o aeroporto ou para uma reunião e, por vezes, termos de estar a comprar o bilhete. Tudo isso causa-nos atrasos e esta solução é um fator de muita comodidade para aqueles que vivem nas cidades, mas também para aqueles que visitam as cidades, que não terão de andar a fazer levantamento de dinheiro nem a comprar bilhete físico”, refere Gonçalo Santos Lopes.

Antes de avançarem com o projeto-piloto, que foi anunciado no ano passado, as entidades responsáveis decidiram realizar um estudo para perceber o que é que os portugueses achavam desta solução. De acordo com um estudo da Visa e da C Space, 44% dos utilizadores de transportes públicos “acreditam que utilizariam mais frequentemente este meio de transporte se os pagamentos contactless estivessem disponíveis” e 60% “espera seriamente que, no futuro, a tecnologia contactless esteja disponível nos transportes públicos”. O estudo indica ainda que 63% dos utilizadores de transportes públicos têm cartão contactless e utilizam-no para fazer compras.

Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração dos TIP, ACE e da Metro do Porto, refere em comunicado que, embora este seja ainda um projeto-piloto, “a disponibilização de uma solução contactless no Porto, é um importante passo em frente em termos de inovação e desmaterialização da bilhética”. “É mais um avanço do sistema Andante, depois de termos introduzido a aplicação móvel ANDA, em 2018, que nos permite prescindir cada vez mais dos suportes em papel e em plástico, com todas as vantagens que daí decorrem para a sustentabilidade ambiental”, acrescenta.

Para já esta funcionalidade só funciona em algumas linhas e percursos de transporte mas, refere o responsável da Visa em Portugal, “todos os parceiros estão fortemente empenhados em poder estender rapidamente esta experiência a mais linhas do Metro e à rede da STCP”, sendo que, por agora, é preciso tempo para “perceber as reações dos utilizadores e das próprias pessoas que trabalham no transporte”. A intenção é que até ao final do ano se possa expandir este projeto-piloto nas restantes linhas dos transportes públicos do Porto.