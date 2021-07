O Clubhouse, a rede social de áudio que começou por ser só para o sistema operativo móvel iOS, da Apple, e para quem tinha um convite, mudou as regras. Desde de quarta-feira, como anunciou a empresa no Twitter, que qualquer utilizador pode participar nesta plataforma. Com o anúncio, a rede social divulgou que também mudou o logótipo.

Things to love about Clubhouse: ✅ Wonderful people

✅ Fascinating conversations

✅ Backchannel

❌ > ✅ Easy to join After 16 never-boring months of building, we’re thrilled to share that Clubhouse is now out of beta, open to everyone, and ready to begin the next chapter! pic.twitter.com/vC1g2KfhyQ — Clubhouse (@Clubhouse) July 21, 2021

“Depois de 16 meses nunca entediantes de construção, estamos entusiasmados por poder compartilhar que o Clubhouse saiu da versão beta [de testes], está aberto a todos e está pronto para começar o próximo capítulo!“, escreveu a empresa no Twitter. No Instagram, o Clubhouse brincou com a novidade e partilhou uma imagem na qual se lê em tom jocoso: “Desejo a todas as pessoas que estão a vender convites para o Clubhouse no ebay um ‘muito bom nunca mais fazem isso'”.

A rede social tem tentado manter-se na ribalta depois do sucesso fulminante que a aplicação alcançou logo no início de 2021, poucos meses depois de ter sido lançada. Em maio, e antes do esperado, a empresa lançou a aplicação para o sistema operativo móvel Android, da Google. O Clubhouse fez estas alterações numa altura em que outras empresas, como o Facebook ou o Spotify, preparam-se para lançar seus concorrentes da plataforma. Em abril, a empresa foi avaliada em 4 mil milhões de dólares (cerca de 3,4 mil milhões de euros).