A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou esta quinta-feira que as medidas restritivas de controlo da pandemia se vão manter porque, aparentemente, estão a resultar. “É hoje claro que o nível de transmissão é menor do que foi nas últimas semanas”, disse a ministra. “O vermelho é menos denso”, acrescentou, referindo-se à matriz de risco que combina incidência acumulada e índice de transmissibilidade.

A única coisa que muda após o Conselho de Ministros desta quinta-feira é a atualização dos concelhos nas listas de risco e alerta. No total, há 116 concelhos nas listas de risco muito elevado e elevado, mais 26 do que na semana passada — de um total de 278 concelhos no continente. Nestes concelhos de risco há limitação da circulação após as 23 horas e testes de diagnóstico obrigatórios (ou certificados digitais) para entrar nos restaurantes.

O número de concelhos de risco muito elevado aumentou 15, para 61. A quase totalidade dos concelhos que já se encontravam nesta lista, mantém-se, com exceção de Avis e Elvas que descem para o nível elevado. Sobem para o nível de risco muito elevado, 16 concelhos que estavam no nível elevado e um que estava em alerta na semana passada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os concelhos na lista de risco elevado são agora 55, mais 11 que na semana passada. Destes, dois (Avis e Elvas) desceram do nível de risco muito elevado, 24 mantém-se em risco elevado e 29 subiram da lista de alerta. Dos 20 concelhos que estavam nesta lista na semana passada, 16 subiram para o nível de risco muito elevado e quatro deixaram de estar nas listas de risco ou alerta (Arouca, Monchique, Trancoso e Viana do Castelo).

Na lista de alerta estão, neste momento, 29 concelhos, todos eles novos nesta lista — ou seja, não faziam parte dos 30 concelhos da lista da semana passada. Destes 30 concelhos, 29 subiram para a lista de risco elevado e um (Aljustrel) subiu diretamente para o nível de risco muito elevado.

Concelhos de risco muito elevado e medidas mais restritivas

Duas semanas seguidas acima de 240 (ou 480) novos casos por 100 mil habitantes

Albergaria-a-Velha (mantém-se)

Albufeira (mantém-se)

Alcochete (mantém-se)

Alenquer (sobe)

Aljustrel (estava na lista de alerta)

Almada (mantém-se)

Amadora (mantém-se)

Arraiolos (sobe)

Aveiro (mantém-se)

Azambuja (sobe)

Barreiro (mantém-se)

Batalha (sobe)

Benavente (mantém-se)

Cascais (mantém-se)

Espinho (sobe)

Faro (mantém-se)

Gondomar (sobe)

Ílhavo (mantém-se)

Lagoa (mantém-se)

Lagos (mantém-se)

Lisboa (mantém-se)

Loulé (mantém-se)

Loures (mantém-se)

Lourinhã (mantém-se)

Lousada (sobe)

Mafra (mantém-se)

Maia (sobe)

Matosinhos (mantém-se)

Mira (mantém-se)

Moita (mantém-se)

Montijo (mantém-se)

Nazaré (mantém-se)

Odivelas (mantém-se)

Oeiras (mantém-se)

Olhão (mantém-se)

Oliveira do Bairro (mantém-se)

Palmela (mantém-se)

Paredes (sobe)

Pedrógão Grande (sobe)

Peniche (mantém-se)

Portimão (mantém-se)

Porto (mantém-se)

Póvoa de Varzim (sobe)

Santo Tirso (mantém-se)(mantém-se)

São Brás de Alportel (mantém-se)

Seixal (mantém-se)

Sesimbra (mantém-se)

Setúbal (mantém-se)

Silves (mantém-se)

Sines (mantém-se)

Sintra (mantém-se)

Sobral de Monte Agraço (mantém-se)

Tavira (sobe)

Vagos (mantém-se)

Valongo (sobe)

Vila do Bispo (sobe)

Vila Franca de Xira (mantém-se)

Vila Nova de Famalicão (sobe)

Vila Nova de Gaia (mantém-se)

Vila Real de Santo António (sobe)

Viseu (mantém-se)

Concelhos de risco elevado e alguma medidas restritivas

Duas semanas seguidas acima de 120 (ou 240) novos casos por 100 mil habitantes