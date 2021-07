A Google tem novas funcionalidades para o seu software de mapas com atualizações em tempo real, o Google Maps. Como anunciou a empresa em comunicado, o objetivo é ajudar as pessoas “no novo normal da pandemia com a maior segurança possível”, reforçando funcionalidades como informação da lotação de transportes públicos, que lançou em novembro de 2020.

Com este reforço, o Google Maps vai mostrar as “previsões de lotação dos transportes públicos para mais de 10 mil agências e autoridades de trânsito e transporte em 100 países”, chegando assim a mais utilizadores. Além disso, há um novo separador, chamado “Timeline insights” que permite mostrar quais os “meios de transporte mais utilizados, quantos quilómetros e quanto tempo conduziu, voou, andou de bicicleta ou a pé”.

Este novo separador estará apenas visível para o utilizador e se este tiver a localização ativada. Adicionalmente, também vai ser possível “analisar o tempo gasto nas diferentes categorias de locais — desde lojas a aeroportos e restaurantes — e ver automaticamente todos os lugares que visitou”.

Por fim, entre as principais novidades anunciadas, a Google vai também permitir aos utilizadores “reviver as férias anteriores” através do “Trips in Timeline”. Com esta ferramenta o utilizador pode ver “insights” de férias anteriores, “como em quais os hotéis em que ficou hospedado durante uma determinada viagem ou os restaurantes que visitou numa escapadinha de fim de semana”. Se quiser, até pode “exportar esta informação para uma lista e partilhá-los com os amigos que precisam de recomendações de viagens para futuras viagens”, diz sugere a empresa.

Em novembro, a Google referia que “mesmo numa pandemia, mais de mil milhões de pessoas ainda recorrem ao Google Maps para navegar no seu novo normal — e o nosso trabalho está longe de terminar”.