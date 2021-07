Em atualização

O Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) confirmou esta quinta-feira ao Observador que vai desconvocar a greve marcada para 31 de julho a 2 de agosto. No entanto, os outros dois sindicatos mantêm os pré-avisos de greve para este fim de semana.

Na sequência do comunicado do ministério das Infraestruturas publicado esta quarta-feira, o sindicato decidiu desconvocar a greve, após reunir com o Governo.

Ainda assim, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) deverão manter os pré-avisos de greve.