Um jovem britânico de 22 anos foi detido na sequência do ataque informático lançado em julho de 2020 contra as contas de Twitter de personalidades globais como Barack Obama, Jeff Bezos, Joe Biden, Bill Gates ou Elon Musk.

Segundo escreve o jornal britânico The Guardian, a detenção ocorreu em Espanha e foi comunicada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que está a investigar o ataque.

Identificado como Joseph James O’Connor, o jovem britânico está acusado de pirataria informática pelo ataque contra as contas de Twitter, mas também pendem sobre ele acusações relacionadas com ataques a contas do TikTok e do Snapchat, bem como situações de extorsão online para fins sexuais e perseguição através da internet.

O ataque lançado em julho de 2020 teve como objetivo extorquir grandes quantias de dinheiro em criptomoedas, ao publicar nas contas de figuras conhecidas a nível global mensagens pedindo aos utilizadores que enviassem um determinado montante para uma ligação — e prometendo que essa quantia seria devolvida a dobrar.

Com estas mensagens falsas, os piratas terão conseguido convencer mais de 500 utilizadores a enviarem dinheiro e recolhido cerca de 123 mil dólares (pouco mais de 100 mil euros).

Em março deste ano, um outro jovem pirata informático havia sido condenado, nos EUA, a três anos numa prisão juvenil por ter estado envolvido no ataque. Graham Ivan Clark, de 18 anos, terá sido um dos principais protagonistas do ataque, tendo recrutado outros jovens para o ajudar a encontrar quem estivesse interessado em comprar contas de Twitter.

Agora, de acordo com o The Guardian, o nome do britânico Joseph James O’Connor surgiu depois de um dos outros jovens envolvidos no ataque o ter identificado num interrogatório. O’Connor terá discutido a possibilidade de atacar a conta do ex-presidente dos EUA, Donald Trump — que acabaria por não ser atacada.