A defesa de Luís Filipe Vieira entregou esta quinta-feira o requerimento para pagar a caução de três milhões de euros no âmbito da Operação Cartão Vermelho, noticia a TSF. O ex-presidente do Benfica tenciona recorrer a um penhor sobre bens mobiliários, usando ações da SAD do Benfica e um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros.

O Ministério Público (MP) terá agora de dar um parecer sobre a validade do requerimento, antes de o juiz Carlos Alexandre decidir se aceita ou não a caução.

Na sequência da Operação Cartão Vermelho, Luís Filipe Vieira encontra-se em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, estando igualmente proibido de sair do país. De acordo com a acusação do MP, o ex-presidente do Benfica terá lesado o Novo Banco em pelo menos 45,6 milhões de euros.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) também revelou esta segunda-feira que está atenta aos acontecimentos em torno da SAD no Benfica — principalmente a OPA falhada do Benfica e o negócios da venda de 25% das ações da SAD benfiquista por parte de José António dos Santos, conhecido por Rei dos Frangos, e o investidor John Textor, que estará esta quinta-feira em Lisboa.

Como o Observador já tinha noticiado, a CMVM está investigar a omissão de facto relevante por parte de José António dos Santos por não ter informado sobre o reforço da sua posição acionista qualificada, bem como a omissão por parte de John Textor e José António dos Santos para o acordo, assinado a 16 de junho, para a compra e venda de 25% do capital social da SAD do Benfica.