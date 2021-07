O grupo francês LVMH, detentor de casas como a Louis Vuitton, Dior ou Givenchy, tem agora mais uma marca a juntar-se ao império: a Off-White. A compra foi anunciada esta semana pelo conglomerado de luxo que adquiriu 60% da marca de streetwear criada por Virgil Abloh em 2013. Ao designer foi oferecido um novo cargo mais abrangente como “diretor de disrupção”, passando a trabalhar criativamente outras marcas de luxo da LVMH.

Apesar de não terem sido revelados valores relativos a estas transações, sabe-se que o grupo encabeçado por Bernard Arnault detém os 60% que adquiriu, estando os outros 40% nas mãos de Abloh. Este mantém-se como designer na Off-White, acumulando o cargo de diretor artístico da linha masculina da Louis Vuitton.

Além da aquisição, o grupo ofereceu a Abloh uma posição maior dentro da LVMH que o vai pôr a trabalhar com as mais de 30 marcas de bebidas que integram o conglomerado, como é o caso da Krug, Moët & Chandon, Dom Pérignon ou Hennessy, mas também outras que dizem respeito à área de hospitalidade, uma vez que o grupo detém mais de 50 hotéis de luxo como o Cipriani em Veneza ou o Le Manoir aux Quat’Saisons em Oxfordshire. A ideia é apostar na diversidade e oferecer novas vozes a esta variedade de marcas.

Num comunicado do grupo, Arnault diz que está ansioso para “trabalhar com Virgil para que ele traga a sua sensibilidade única para uma gama mais ampla de categorias de luxo”, pode ler-se, isto porque Abloh tem já experiência a trabalhar com outras marcas como Evian, Vitra, Ikea, Nike ou Mercedes-Benz.

“Consegui um lugar à mesa”, disse Virgil, em tom de celebração, ao New York Times (NYT). Já no comunicado sobre esta novidade, o criativo de 40 anos disse que vai usar esta parceria para “expandir oportunidades para vários indivíduos e promover uma maior igualdade e inclusão” dentro do grupo de luxo. Abloh tem tido um papel importante em trazer novos formatos para a indústria da moda, quebrando tabus e promovendo a igualdade de género e a identidade racial.

Este acaba por ser também um momento histórico na longa história branca da indústria da moda, que agora oferece um cargo de topo a Virgil Abloh, nascido no Illinois e com origens ganesas. A Off-White passa assim a ser das raras aquisições da LVMH que não têm origem na herança europeia do grupo.

Ainda ao NYT, o criativo referiu que espera que a integração da Off-White no grupo possa assegurar que a marca “esteja presente nos lugares mais históricos de todo o mundo nos próximos anos”, aproveitando para dizer que espera que consiga expandir também para categorias como os cosméticos e o homewear.

O historial de Abloh com o grupo LVMH remonta a 2007, quando o designer estagiou na Fendi, sendo que nessa altura Kanye contratou Virgil como diretor criativo para o ajudar a lançar alguns projetos fora do universo da música. Em 2013, viria a fundar a Off-White e três anos mais tarde seria finalista do prémio para jovens designers da LVMH. 2018 foi o ano em que ingressou no grupo como designer da Louis Vuitton.