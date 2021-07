A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta quinta-feira estar preocupada com a dinâmica “exponencial” de novas infeções de Covid-19 no país, particularmente devido à progressão da variante Delta, e exortou a população a ser vacinada.

“Estamos a ter um crescimento exponencial e acho essa dinâmica preocupante. Temos de assumir que teremos uma duplicação em menos de duas semanas” do número de novas infeções, afirmou a chanceler em conferência de imprensa em Berlim.

Desde meados de julho, o número de novos casos diários ultrapassou o milhar, em média. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.890 novos casos pelo Instituto Robert Koch, a autoridade responsável pela prevenção e controlo de doenças no território alemão. Face à progressão da variante Delta, mais infecciosa e contagiosa e que agora se tornou na mais presente na Alemanha e em grande parte da Europa, Merkel considerou que a vacinação é mais importante que nunca.

“Toda a vacinação conta. Cada vacinação é um passo, um pequeno passo, rumo ao regresso à normalidade para todos. Quanto mais vacinados formos, mais livres seremos novamente. Não apenas como indivíduos, mas também como comunidade”, vincou. A chanceler, que se opõe à vacinação obrigatória, recordou que a educação deve ser privilegiada para motivar aqueles que ainda não foram vacinados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Até hoje, pelo menos 60,4% da população alemã já tinha recebido uma dose das vacinas autorizadas no país e 48% tem já a vacinação completa. “A todos os que já se vacinaram, digo-vos: procurem mobilizar-se e convencer os outros [que ainda não foram], sejam família, amigos, no campo de futebol”, sugeriu. Se o número de infeções continuar a aumentar e para “não sobrecarregar o sistema de saúde”, a porta está aberta para a implementação de novas restrições para abrandar a progressão da doença, admitiu a chefe do Governo alemão.