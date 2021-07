A aldeia histórica de Castelo Novo, no concelho do Fundão, vai voltar a acolher o festival dedicado à Música Antiga, depois do interregno de um ano face à pandemia, foi anunciado esta quinta feira.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara do Fundão explica que, também devido à covid-19, este regresso será em formato mais reduzido e contará com três espetáculos musicais, estando marcado para o fim de semana de 31 de julho a 01 de agosto.

Do programa constam dois concertos com o Ensemble de Música Antiga Les Secrets des Roys, que se realizam no dia 31 de julho, na Igreja Matriz de Castelo Novo, às 21:30 e 22:30, presenteando-se como um convite para uma viagem pela história da música europeia, com obras escritas, desde o século XII, no período medieval, até ao barroco, no século XVIII.

No domingo, dia 01 de agosto, às 15:30 e a encerrar o Festival, terá lugar, na Igreja Matriz de Castelo Novo, o concerto do agrupamento Cappella dei Signori, dirigido por Ricardo Bernardes, que propõe uma viagem musical, conduzida por Fernão de Magalhães na sua viagem de circum-navegação.

Este evento será ainda precedido e acompanhado pelo “Early Music Summer Camp”, um campo de lazer e trabalho na área da música antiga para jovens músicos, coordenado pelas professoras Helena Raposo (alaudista) e Ana Figueiras (flautista) e cujo concerto final terá lugar no sábado, dia 31 de julho, às 15:30, na Igreja Matriz de Castelo Novo.

O Festival de Castelo Novo pretende reproduzir ambiências e sonoridades das épocas de antanho, aproveitando o cenário idílico da Aldeia Histórica de Castelo Novo, situada no concelho do Fundão.

Os concertos têm limitação de assistência, devido às condicionantes e de forma a cumprir todas as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

A reserva de bilhetes pode ser feita através dos contactos telefónicos 275 561 501 ou 961 445 399 ou dos e-mails castelonovo@fundaoturismo.pt ou geral@fundaoturismo.pt.