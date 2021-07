É atualmente a número dois mundial do ténis e a atleta feminina mais rentável de sempre — só em 2020, segundo a revista Forbes, ganhou 50,9 milhões de euros, 46,7 dos quais em patrocínios. Faz campanhas para marcas como Nike, Panasonic ou Louis Vuitton e é venerada no Japão. Mas, por detrás de tanto sucesso e do mediatismo, Naomi Osaka é uma jovem de 23 anos como qualquer outra, a tentar descobrir quem é e o que quer. Porém, talvez não seja exatamente como qualquer outra porque saltou muitas fases da vida — tinha aulas em casa, não convivia com amigos da mesma idade — e, numa jornada profundamente solitária e vulnerável, tem de aprender a defender aquilo em que acredita e a saber que limites é preciso impor entre o que é público e privado.

A nova série documental da Netflix, “Naomi Osaka”, explica quem é este fenómeno do ténis mas, sobretudo, expõe de forma crua e por vezes até desoladora o reverso de tudo isto. São três episódios que parecem curtos e divulgados com uma pressa desnecessária — há coisas que são deixadas à superfície e que mereciam mais tempo e mais contexto. Por exemplo, Cordae é identificado como músico (mas não se percebe que é também o namorado); não se sabe o que faz Mari, a irmã (foi também jogadora profissional de ténis e terminou a carreira no início de 2021); já não há imagens do quarto Grand Slam conquistado, em 2021, na Austrália; e muito menos do momento em que justificou a desistência de Roland Garros com problemas de saúde mental. Durante muito tempo, Naomi Osaka esteve perdida — e isso, em contrapartida, está muito presente nos capítulos de pouco mais de meia hora.

Em 2018 o seu mediatismo explodiu de forma alucinante quando ganhou o primeiro Grand Slam da sua carreira, o Open dos Estados Unidos. Tinha 21 anos. Não saboreou, dois dias depois estava de volta aos treinos. Venceu o Open da Austrália — um feito que já não era alcançado desde 2015, quando Serena Williams conquistou os dois títulos seguidos. Foi nessa fase que Osaka chegou a número 1 do mundo, sendo a primeira jogadora asiática a consegui-lo. É o Japão que representa e foi lá que nasceu, apesar de as suas origens estarem longe dos estereótipos.

O pai, Leonard François, nasceu no Haiti mas estava a estudar nos EUA quando visitou Hokkaido, no Japão, e conheceu Tamaki Osaka. Os dois apaixonaram-se e, quando as filhas nasceram (Naomi a 16 de outubro de 1997 e Mari dois anos antes), ficaram com o apelido da mãe para facilitar a vida da família, que não era nada convencional naquele país. Tanto que, durante 15 anos, não houve qualquer relação com o lado materno.

Mudaram-se para Long Island, nos EUA, quando Naomi tinha três anos. Nessa altura, François já tinha o sonho de transformar as filhas em estrelas do ténis. Tudo porque no ano anterior, 1999, depois de ver jogar as irmãs Serena e Venus Williams em Roland Garros, Paris, França, ficou obcecado em replicar os métodos que Richard Williams usava para treinar as filhas. Apesar de nunca ter jogado ténis, começou a copiar tudo. Em 2006 a família mudou-se para a Florida para poder treinar melhor. Naomi e Mari chegavam a passar oito horas por dia nos campos de ténis. Tinham aulas em casa e não conviviam com outros miúdos.

Naomi Osaka tornou-se profissional pouco antes de fazer 16 anos. Na série documental confessa que gostava de ter tido a experiência da escola secundária ou da faculdade. “Não tenho bem noção da timeline, mas acho que as pessoas da minha idade estão na universidade agora ou algo assim”, diz.

A bolha em que viveu foi fruto de muitos sacrifícios. Naomi via a mãe trabalhar demasiadas horas e meteu na cabeça que teria de ser campeã, a melhor na sua área. Era esse o seu único foco. Até porque, como confessa a dada altura, não era assim tão boa jogadora quando era mais nova. O ténis não era inato e não foi uma paixão que descobriu sozinha. Neste aspeto, “Naomi Osaka” faz lembrar outro documentário, “Tiger” (disponível na HBO), onde se percebe que o jogador de golf foi basicamente um produto fabricado pelo pai — ainda não tinha dois anos e já batia bolas. Nenhuma destas pessoas teve propriamente escolha. Foi esta a única realidade que lhes deram a conhecer.

Depois da vitória no US Open, Naomi Osaka viu-se sozinha com os seus pensamentos numa mansão, longe da família, sem amigos, cheia de compromissos publicitários. Rapidamente as coisas começaram a correr mal e a luta interna que a tenista travou é incrivelmente transparente e honesta no documentário. Como se estivesse a pensar alto, ouvem-se excertos em voz off, gravados muitas vezes em noites em que não conseguia dormir. “Estou a perder jogos porque sou fraca mentalmente”, reconhece.

A morte de Kobe Bryant, o jogador da NBA (vítima de um acidente de helicóptero no início de 2020), que via como um mentor e de quem era próxima, fragilizou-a e desencadeou nela muitas questões. Em “Naomi Osaka”, o documentário, a busca por respostas é constante e nem precisa de ser relatada. O olhar revela muito — parece inúmeras vezes ausente, perdido entre demasiados conflitos. Na festa dos 22 anos, a tenista perguntou à mãe qualquer coisa como: “Achas que é aceitável para a minha idade o que fiz até agora?” Chega a ser avassalador o facto de alguém que foi pioneira em tantas coisas, sendo tão jovem ainda, ficar tão fragilizada ao ponto de achar que o que faz não é suficiente.