Portugal é o quinto país com maior incidência de casos por 100 mil habitantes na União Europeia

Portugal é o quinto país (de 27) com maior incidência de Covid-19 na Uniao Europeia (UE), com 421 casos por 100 mil habitantes, de acordo com os dados partilhados por Mariana Vieira da Silva no Conselho de Ministros desta quinta-feira. Apenas o Chipre, os Países Baixos, Espanha e Malta estão pior.

Segundo a base de dados Our World in Data, que apresenta dados referentes a quarta-feira, o Chipre é o país com uma maior incidência, com 1119 casos por 100 mil habitantes. Os Países Baixos estão em segundo lugar com uma incidência de 555 infeções por 100 mil habitantes, abaixo dos 545 de Espanha. Em quarto, está Malta com 459 contágios por 100 mil habitantes.