Arranca o sonho para os atletas portugueses. Alguns já estiveram nos Jogos Olímpicos, mas todas as edições são especiais, diferentes, dignas de escrever na memória. Para os estreantes nestas andanças, e mesmo sem público, o êxtase de representarem o seu país e, claro, a sua própria pessoa e as suas capacidades, está a chegar. Para todos eles, não há limites. E sonhar é obrigatório.

Para os portugueses, estejam eles em busca de medalhas, recordes nacionais ou melhores marcas pessoais, esta é mais uma montra para aquilo que melhor sabem fazer. Vão mostrar, a Portugal e ao mundo, a matéria de que são feitos, pelo que merecem os olhos postos na televisão e o apoio a muitos, muitos quilómetros de distância, diretamente para o Japão.

Veja aqui todos os horários, ainda que indicativos e passíveis de serem alterados, das provas com portugueses e não perca nada da prestação nacional.

24 de julho

02h15 – Rui Bragança – Taekwondo – Oitavos de final da categoria -58kg masculina

Hora do primeiro combate. Caso o português chegue à final, esta deverá decorrer por volta das 13h45

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

03h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Primeira ronda de pares e singulares

03h00 – Catarina Costa – Judo – Categoria -48kg feminina

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 – Nelson Oliveira e João Almeida – Ciclismo de estrada – prova masculina de estrada

03h20 – Pedro Fraga e Afonso Costa – Remo – Eliminatórias de Double Scull ligeiro

Horário dependente do desenrolar da competição

06h15 – Tiago Apolónia, Marcos Freitas, Shao Jieni e Fu Yu – Ténis de Mesa – Primeira ronda dos torneios de singulares masculino e feminino

09h00 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres – Equitação – 1º dia de Grande Prémio de Dressage Individual e Coletivo

11h00 – José Paulo Lopes – Natação – Eliminatórias dos 400 metros Estilo masculinos

11h30 – Portugal-Egito – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino

23h00 – Federico Morais – Surf – Primeira e segundas rondas da prova masculina

25 de julho

01h00 – Gustavo Ribeiro – Skate – Eliminatórias e Final de Street masculino

02h00 – Pedro Fraga e Afonso Costa – Remo – Repescagem de Double Scull ligeiro

Se necessário

02h20 – Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira – Surf – Primeira ronda da prova feminina

02h30 – José Paulo Lopes – Natação – Meias-finais e final dos 400 metros Estilos

Em caso de apuramento

03h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Primeira ronda de singulares e pares

03h00 – Joana Ramos – Judo – Categoria -52kg feminina

Horário dependente do desenrolar da competição



04h00 – Carolina João – Vela – Regatas de Laser Radial feminino

Horário dependente do desenrolar da competição

05h40 – Frederico Morais – Surf – Terceira ronda da prova masculina

Em caso de apuramento

06h00 – Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu e Jieni Shao – Ténis de Mesa – Segunda ronda dos torneios de singulares masculino e feminino

Em caso de apuramento

07h10 – Filipa Martins – Ginástica Artística – Qualificação feminina

09h00 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres – Equitação – 2.º dia de Grand Prémio de Dressage Individual e Coletivo

11h00 – Francisco Santos – Natação – Eliminatórias 100 metros Costas masculinos

22h30 – João Pereira e João Silva – Triatlo – Prova Individual masculina

26 de julho

02h00 e 06h30 – Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu e Jieni Shao – Ténis de Mesa – Segunda e terceira ronda dos torneios de singulares masculino e feminino

Em caso de apuramento

03h00 – Telma Monteiro – Judo – Categoria -57kg feminina

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Segunda ronda do torneio de singulares e pares masculinos

Em caso de apuramento

03h31 – Francisco Santos – Natação – Meias-finais dos 100 metros costas

Em caso de apuramento

03h48 e 23h00 – Frederico Morais – Surf – Terceira ronda e quartos de final da prova masculina

Em caso de apuramento

06h30 – Carolina João – Vela – Regatas de Laser Radial feminino

11h00 – Diana Durães e Tamila Holub – Natação – Eliminatórias 1500 metros Livres femininos

11h30 – Bahrain vs Portugal – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino

22h30 – Melanie Santos – Triatlo – Prova Individual feminina

27 de julho

01h10 ou 03h18 – Pedro Fraga e Afonso Costa – Remo – Final C ou meias-finais A e B de Double Scull ligeiro

01h24 e 05h00 – Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins – Surf – Quartos de final e meias-finais da competição feminina

Em caso de apuramento

02h00 – Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu, Jieni Shao – Ténis de Mesa – Terceira ronda e oitavos de final dos torneios de singulares masculino e feminino

Em caso de apuramento. Horários dependentes do desenrolar da competição

02h59 – Francisco Santos – Natação – Final dos 100 metros costas

Em caso de apuramento

03h00 – Anri Egutidze – Judo – Categoria -81kg masculina

Horário dependente do desenrolar da competição



03h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Segunda ronda do torneio de singulares e quartos de final do torneio de pares

Em caso de apuramento

03h48 – Frederico Morais – Surf – Quartos de final e meias-finais da competição masculina

Em caso de apuramento

04h00 – Carolina João – Vela – Quinta e sexta ronda de Laser Radial feminino

06h45 – José Costa e Jorge Lima – Vela – Regatas de 49er masculino

07h00 – Raquel Queirós – Ciclismo – Prova feminina de BTT

09h30 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres – Equitação – Grande Prémio Especial de Dressage Coletivo

11h00 – Ana Catarina Monteiro – Natação – Eliminatórias dos 200 metros mariposa femininos

11h00 – José Paulo Lopes – Natação – Eliminatórias dos 800 metros livres masculinos

28 de julho

01h25 – João Paulo Azevedo – Tiro – Dia 1 da qualificação do fosso olímpico masculino

01h30 ou 04h00 – Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira – Surf – Final ou heat da medalha de bronze da competição feminina

Em caso de apuramento

02h00 – Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu, Jieni Shao – Ténis de Mesa – quartos de final dos torneios de singulares masculino e feminino

Em caso de apuramento. Horários dependentes do desenrolar da competição

02h15 ou 04h45 – Frederico Morais – Surf – Final ou heat da medalha de bronze da competição masculina

Em caso de apuramento

02h57 – Ana Catarina Monteiro – Natação – Meias-finais dos 200 metros mariposa femininos

Em caso de apuramento

03h00 – Bárbara Timo – Judo – Categoria -70kg feminina

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 – Suécia vs Portugal – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino

03h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Terceira ronda do torneio de singulares e meias-finais de pares masculinos

03h54 – Diana Durães e Tamila Holub – Natação – Final 1500 metros Livre femininos

Em caso de apuramento

04h00 – Pedro Costa e Diogo Costa – Vela – Regatas de 470 masculino

04h00 – José Costa e Jorge Lima – Vela – Regatas de 49er masculino

05h47 – Antoine Launay – Canoagem Slalom – Eliminatórias de K-1 masculino

06h00 – João Almeida e Nelson Oliveira – Ciclismo de estrada – Contrarrelógio masculino

09h30 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres – Equitação – Grande Prémio Especial de Dressage Individual

11h00 – Francisco Santos – Natação – Eliminatórias dos 200 metros costas masculinos

11h00 – Gabriel Lopes e Alexis Santos – Natação – Eliminatórias dos 200 metros estilos masculinos

29 de julho

01h50 e 07h30 – João Paulo Azevedo – Tiro – Dia 2 da qualificação e final do fosso olímpico

Em caso de apuramento

01h50 ou 03h02 – Pedro Fraga e Afonso Costa – Remo – Final A ou final B de Double Scull ligeiro

Em caso de apuramento

02h00 – Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu, Jieni Shao – Ténis de Mesa – Meias-finais do torneio masculino e meias-finais, medalha de bronze e final dos torneios de singulares feminino

Em caso de apuramento. Horários dependentes do desenrolar da competição

02h30 – José Paulo Lopes – Natação – Finais dos 800 metros livres masculinos

Em caso de apuramento

03h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Quartos de final do torneio de singulares masculinos

Em caso de apuramento

03h00 – Patrícia Sampaio – Judo – Categoria -78kg feminina

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 – Jorge Fonseca – Judo – Categoria -100kg masculina

Horário dependente do desenrolar da competição

03h04 – Francisco Santos – Natação – Meias-finais dos 200 metros costas masculinos

Em caso de apuramento

03h28 – Ana Catarina Monteiro – Natação – Final 200 metros mariposa femininos

Em caso de apuramento

04h00 – Pedro Costa e Diogo Costa – Vela – Regatas de 470 masculino

04h08 – Gabriel Lopes e Alexis Santos – Natação – Meias-finais dos 200 metros estilos masculinos

Em caso de apuramento

04h10 – Carolina João – Vela – Regatas de Laser Radial feminino

11h00 – Tamila Holub – Natação – Eliminatórias de 800 metros mariposa femininos

11h50 – Filipa Martins – Ginástica Artística – final feminina

Em caso de apuramento

30 de julho

02h50 – Francisco Santos – Natação – Final dos 200 metros costas masculinos

Em caso de apuramento

03h00 – Rochele Nunes – Judo – Categoria +78kg feminina

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 e 12h00 – Tiago Apolónia e Marcos Freitas – Ténis de Mesa – Final e jogo da medalha de bronze do torneio de singulares masculinos

Em caso de apuramento

03h16 – Alexis Santos e Gabriel Lopes – Natação – Final dos 200 metros estilos masculinos

Em caso de apuramento



03h40 – Lorène Bazolo – Atletismo – Eliminatórias dos 100 metros femininos

04h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Meias-finais do torneio masculino de singulares e jogo da medalha de bronze e final de pares masculinos

Em caso de apuramento

04h00 – Carolina João – Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João

04h00 – Pedro Costa e Diogo Costa – Vela – Regatas de 470 masculino

04h00 – José Costa e Jorge Lima – Vela – Regatas de 49er masculino

06h00 e 8h00 – Antoine Launay – Canoagem – Meias-finais e final de K1 slalom

Horário dependente do desenrolar da competição.

11h05 – Evelise Veiga e Patrícia Mamona – Atletismo – Qualificação do Triplo Salto feminino

11h25 – Auriol Dongmo – Atletismo – Qualificação do Lançamento do Peso feminino

11h30 – Portugal vs Dinamarca – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino

31 de julho

01h30 – Irina Rodrigues e Liliana Cá – Atletismo – Qualificação do Lançamento do Disco feminino

02h46 – Tamila Holub – Natação – Final dos 800 metros livres femininos

Em caso de apuramento



03h35 – Carlos Nascimento – Atletismo – Eliminatórias dos 100 metros masculinos

04h00 – José Costa e Jorge Lima – Vela – Regatas de 49er masculino

04h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Jogo da medalha de bronze do torneio de singulares masculinos

Em caso de apuramento

05h00 e 6h50 – Diogo Abreu – Ginástica de Trampolins – Qualificação e final da prova masculina

Horário dependente do desenrolar da competição

11h15 – Lorène Bazolo – Atletismo – Meias-finais e final dos 100 metros femininos

Horário dependente do desenrolar da competição

1 de agosto

01h00 – Portugal vs Japão – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino

01h50 – Ricardo dos Santos – Atletismo – Eliminatórias dos 400 metros masculinos

02h00 – João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia – Ténis de Mesa – Oitavos de final da prova masculina por equipas

Horário dependente do desenrolar da competição

02h35 – Auriol Dongmo – Atletismo – Final do Lançamento do Peso feminino

Em caso de apuramento

04h00 – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Final do torneio de singulares masculinos

Em caso de apuramento

04h10 – Pedro Costa e Diogo Costa – Vela – Regatas de 470 masculino

07h30 – Carolina João – Vela – Medal Race de Lasier Radial feminino

09h55 e 11h27 – Filipa Martins – Ginástica – Competição feminina de saltos e competição feminina de paralelas

11h15 – Evelise Veiga e Patrícia Mamona – Atletismo – Final do Triplo Salto feminino

Em caso de apuramento

11h15 – Carlos Nascimento – Atletismo – Eliminatórias dos 100 metros masculinos

2 de agosto

01h30 – Teresa Portela e Joana Vasconcelos – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K1 200 metros femininos

01h35 – Salomé Afonso e Marta Pen – Atletismo – Eliminatórias dos 1500 metros femininos

02h00 – João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia – Ténis de Mesa – Oitavos e quartos de final da prova masculina por equipas

Horário dependente do desenrolar da prova

02h21 – Fernando Pimenta – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K1 1000 metros masculino

02h30 – Lorène Bazolo – Atletismo – Eliminatórias dos 200 metros femininos

06h30 – Pedro Costa e Diogo Costa – Vela – Regatas de 470 masculino

07h33 – José Costa e Jorge Lima – Vela – Regata das medalhas de 49er masculino

10h00 – Filipa Martins – Ginástica – Solo

12h00 – Irina Rodrigues e Liliana Cá – Atletismo – Final do Lançamento do Disco feminino

Em caso de apuramento

12h05 – Ricardo dos Santos – Atletismo – Meias-finais dos 400 metros masculinos

Em caso de apuramento

22h30 – Angélica André – Natação de águas abertas – 10 km femininos

3 de agosto

01h00 – Nelson Évora, Pedro Pichardo e Tiago Pereira – Atletismo – Qualificação do Triplo Salto masculino

01h30, 05h15, 09h00 ou 12h45 – Portugal vs (por conhecer) – Andebol – Quartos de final do torneio masculino

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

01h30 e 03h30 – Teresa Portela e Joana Vasconcelos – Canoagem Sprint – Meias-finais e final de K1 200 metros femininos

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

01h45 – Cátia Azevedo – Atletismo – Quartos de final dos 400 metros femininos

02h00 e 4h13 – Fernando Pimenta – Canoagem Sprint – Meias-finais e final de K1 1000 metros masculino

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

02h00 – Tiago Apolónia, João Monteiro e Marcos Freitas – Ténis de Mesa – quartos de final do torneio masculino por equipas

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

09h53 – Filipa Martins – Ginástica – Trave

11h00 – Luciana Diniz – Equitação – Qualificação da prova de obstáculos individual

11h15 – Francisco Belo – Atletismo – Qualificação do Lançamento do Peso masculino

13h50 – Lorène Bazolo – Atletismo – Final dos 200 metros femininos

Em caso de apuramento

4 de agosto

02h19 – Joana Vasconcelos e Teresa Portela – Canoagem Sprint – Eliminatórias e quartos de final de K1 500 metros femininos

Horário dependente do desenrolar da prova

06h30 – Pedro Costa e Diogo Costa – Vela – Medal Race de 470 masculino

06h30 ou 11h30 – João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia – Ténis de Mesa – Meias-finais do torneio masculino por equipas

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

11h00 – Luciana Diniz – Equitação – Final da prova de obstáculos individual

Em caso de apuramento

11h00 – Salomé Afonso e Marta Pen – Atletismo – Meias-finais dos 1500 metros femininos

Em caso de apuramento

11h30 – Cátia Azevedo – Atletismo – Meias-finais dos 400 metros femininos

Em caso de apuramento

22h30 – Tiago Campos – Natação de águas abertas – 10 km masculinos

5 de agosto

01h58 e 04h01 – Joana Vasconcelos e Teresa Portela – Canoagem sprint – Meias finais e final de k1 500 metros feminino

Em casos de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

03h00 – Nelson Évora, Pedro Pichardo e Tiago Pereira – Atletismo – Final do Triplo Salto masculino

Em caso de apuramento

03h05 – Francisco Belo – Atletismo – Final do Lançamento do Peso masculino

Em caso de apuramento

09h00 ou 13h00 – Portugal vs (por conhecer) – Andebol – Meias-finais do torneio masculino

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova.

13h00 – Ricardo dos Santos – Atletismo – Final dos 400 metros masculinos

Em caso de apuramento

21h30 – João Vieira – Atletismo – 50km marcha masculinos

6 de agosto

02h30 – Messias Baptista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K4 500 metros masculinos

08h30 – Ana Cabecinha – Atletismo – 20km marcha femininos

13h35 – Cátia Azevedo – Atletismo – Final dos 400 metros femininos

Em caso de apuramento

13h50 – Marta Pen – Atletismo – Final dos 1500 metros femininos

23h00 – Sara Moreira, Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha – Atletismo – Maratona feminina

7 de agosto

02h14 e 04h19 – Messias Baptista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela – Canoagem Sprint – Meias finais e final de K4 500 metros masculinos

Em caso de apuramento

09h00 ou 13h00 – Portugal vs (por conhecer) – Jogo da medalha de bronze e final do torneio masculino

Em caso de apuramento. Horário dependente do desenrolar da prova

8 de agosto

02h00 – Maria Martins – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida de Scratch

02h45 – Maria Martins – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida de Tempo

03h26 – Maria Martins – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida de Eliminação

04h25 – Maria Martins Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida por Pontos