A quantidade de anticorpos começa a diminuir cerca de um mês e meio depois da segunda dose da vacina, concluiu a equipa do projeto Virus Watch, da University College de Londres (UCL), depois de analisar os anticorpos no sangue de 605 adultos.

O declínio nas concentrações de anticorpos nas semanas imediatamente após a vacinação é exatamente o que esperaria ver”, disse Eleanor Riley, professora de Imunologia e Doenças Infecciosas na Universidade de Edimburgo.

“Na ausência de uma síntese contínua de anticorpos, a concentração de anticorpos decai a uma taxa exponencial previsível. Isso não é necessariamente um problema”, acrescentou a investigadora que não fez parte do estudo.

Os investigadores da UCL confirmam que esta quebra nos níveis de anticorpos também foi observada nas pessoas que tinham sido infetadas, mas isso não significou uma perda de célula B de memória que podem desencadear a produção de novos anticorpos.

Mais, na carta publicada na revista científica The Lancet, os autores reconhecem que ainda não se sabe qual o nível mínimo de anticorpos para que a resposta imunitária continue eficaz, como tal não podem afirmar que os níveis mais baixos detetados sejam menos eficazes na proteção do indivíduo. Além disso, sabe-se que as células T são importantes na resposta imunitária e a presença destas células não foi avaliada.

“Os dois parâmetros principais são: em primeiro lugar, a concentração mínima de anticorpos necessária para proteção e, em segundo lugar, a rapidez com que as concentrações de anticorpos podem aumentar novamente em caso de infeção (a chamada resposta de memória)”, lembrou Eleanor Riley.

Este estudo não responde a essas perguntas e, na verdade, são talvez as perguntas mais cruciais que precisamos responder para determinar a necessidade de doses de reforço.”

Enquanto não se souber que implicações tem a diminuição da quantidade de anticorpos, dar uma terceira dose como reforço nos países ricos pode não ser ético, porque vai aumentar a disparidade com os países de baixo rendimento que estão com dificuldade no acesso até à primeira dose, lembram também os autores do estudo serológico.