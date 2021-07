A China retirou na passada terça-feira da linha de montagem, em Qingdao, na província de Shandong, aquele que será o comboio mais rápido do mundo. Chega aos 600 quilómetros por hora e tem incorporado a tecnologia maglev — que permite às carruagens levitarem, por via magnética, em cima da linha férrea. Uma viagem de comboio de Shenzhen para Xangai demora cerca de 10 horas, mas se viajar neste comboio-bala, apenas durará 2h30.

São várias inovações tecnológicas deste veículo: inclui um sistema de travagem que é 30% mais eficiente que o modelo de um outro parente seu — o comboio de Xangai — que também conta a tecnologia maglev. Esta redução significa que a distância da travagem é reduzida de cerca de 16 quilómetros para 10 quilómetros.

Também não falta espaço: o comboio pode ser configurado entre duas a dez carruagens, com cada uma a levar mais de 100 pessoas. Quanto as comunicações, o comboio apresenta a tecnologia 5G, que está reservada para o sistema de Wi-FI e está equipado a com plataformas de carregamento sem fios, para que os passageiros possam carregar os seus telemóveis e computadores a bordo.

O projeto começou em 2016, mas só em 2019 foi apresentado um protótipo bem desenvolvido, com o seu primeiro teste a ser realizado em 2020.