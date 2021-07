O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) detetou seis descargas poluentes de origem doméstica e industrial para um troço do rio Vizela em Guimarães, entre segunda e quarta-feira, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Territorial de Braga da GNR referiu que as “seis rejeições de águas residuais” foram detetadas “no âmbito de diversas ações de prevenção e fiscalização a descargas poluentes em vários recursos hídricos” no distrito de Braga.

“Não se tratou de situações de denúncia. Foram ações da nossa iniciativa, em colaboração com a agência Portuguesa do Ambiente”, disse. A mesma fonte adiantou que “foram elaborados dois autos de contraordenação” e que “há ainda algumas situações por apurar“. “Ainda estamos à espera do resultado de algumas análises a amostras de água recolhidas”, disse.

Além do SEPNA, as ações de prevenção e fiscalização envolveram a Unidade Especial de Operações Subaquáticas (UEOS) da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e contaram com a colaboração da Unidade Local de Proteção Civil de Agrela e Serafão.