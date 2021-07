O corpo de uma mulher desaparecida desde sábado no rio Tâmega, em Penafiel, no distrito do Porto, foi encontrado esta sexta-feira de manhã por militares da GNR, indicou à Lusa fonte da força policial.

Segundo o Comando Territorial do Porto, o corpo foi localizado perto da praia fluvial de Boelhe, nas proximidades de Entre-os-Rios, concelho de Penafiel, às 09h45.

A mulher, de 37 anos, foi dada como desaparecida às 17h45 de sábado, quando passeava de moto de água num troço do rio Tâmega na zona de Rio de Moinhos.

As operações de busca tinham sido retomadas esta sexta-feira por 10 elementos da GNR e dois operacionais dos bombeiros de Entre-os-Rios.