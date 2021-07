(em atualização)

Um incêndio deflagrou nesta tarde de sexta-feira no Palácio da Justiça do Porto, no Campo dos Mártires da Pátria, consumindo o telhado do edifício onde funciona o Tribunal da Relação. O alerta foi dado às 15h27 e, poucos minutos depois, estavam no terreno 12 operacionais apoiados por três meios terrestres para combater as chamas, embora com mais reforços a caminho.

As informações foram confirmadas ao Observador pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. O prédio foi imediatamente evacuado e há ruas cortadas nas imediações.