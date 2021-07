Este artigo é da responsabilidade da Compal

Floral e doce. Assim é o sabor da lichia, um pequeno fruto oriental que cresce sobretudo nas árvores da China, o seu maior produtor, seguida da Índia. A sua história é já longa, remontando a 2000 a.C. e nos dias de hoje é consumida fresca, no seu estado natural, enlatada, em gelados e até em sumos, como o néctar Compal Vital Maçã Uva Lichia.

Ao contrário de muitos outros frutos, a casca da lichia não é comestível e quando está madura apresenta uma tonalidade vermelha ou rosa. Já o seu interior é branco, com um caroço castanho. Saiba mais sobre este fruto e que benefícios para a saúde podem estar associados ao seu consumo.

Vitaminas e nutrientes da lichia

A água e os hidratos de carbono são os dois principais constituintes da lichia. Uma lichia contém entre 1,5 a 1,7 g de hidratos de carbono. Contudo, a lista de nutrientes deste fruto não termina aqui. Cerca de 100 g de lichia são suficientes para suprir praticamente as nossas necessidades diárias de vitamina C, a vitamina mais abundante neste fruto. Para sermos mais precisos, 95% no caso das mulheres e 79% nos homens. A lichia contém também vitamina B e minerais, como o magnésio e o potássio. Por outro lado, este pequeno fruto tem um baixo teor de fibra.

Benefícios da lichia para a saúde

A lichia tem inúmeros potenciais benefícios para a nossa saúde. Graças ao seu perfil nutricional, este fruto oriental pode ter propriedades anti-inflamatórias e pode ser um aliado do nosso coração.

Um estudo de 2015 demonstrou que a lichia é rica em proantocianidinas. Este composto de origem vegetal pode estar associado a várias vantagens para a saúde, sendo antioxidante, anti-diabético, reduz o risco de cancro e da formação de tumores nos vasos sanguíneos, anti-inflamatório e ainda protetor a nível cardíaco.

No entanto, é importante ter em consideração que são ainda necessários mais estudos que comprovem de forma efetiva todos estes benefícios em humanos. Ainda assim, a fruta e vegetais são uma parte importante de uma alimentação saudável, essencial a uma vida sã, e apostar na variedade permite-nos ingerir também uma maior diversidade em termos de nutrientes.

