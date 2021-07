O médio francês Soualiho Meité, que representava o Torino, é o mais recente reforço da equipa de futebol do Benfica, tendo assinado contrato por cinco temporadas, até 2026, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta, no sítio oficial na internet.

