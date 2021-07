Portimonense (I Liga) e Académica (II Liga) dão esta sexta-feira o pontapé de saída oficial da temporada 2021/22, ao defrontarem-se em Portimão no arranque da primeira fase da Taça da Liga de futebol.

Num arranque de época ainda marcado pelas restrições causadas pela pandemia, o jogo de Portimão disputa-se sem a presença de público, mas o regresso dos espetadores aos estádios vai ser já uma realidade na Madeira, depois de a Direção Regional da Saúde ter autorizado adeptos nos recintos desportivos até 50% da sua capacidade.

Deste modo, tanto Marítimo (I Liga), que recebe o Boavista (I Liga), como Nacional (II Liga), que recebe o Estoril Praia (I Liga), ambos os encontros às 18h00 de domingo, vão poder contar com público nos seus jogos. Esta primeira eliminatória da presente edição da Taça da Liga encerra na segunda-feira, com a receção do Vitória de Guimarães (I Liga) ao Leixões (II Liga).