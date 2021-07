O golfista português Ricardo Melo Gouveia estreou-se esta quinta-feira no Challenge de Itália, torneio do Challenge Tour, com uma primeira volta ao traçado do Margara Golf Club (Par 71) com 67 pancadas e uma vaga no ‘top 10’.

O profissional português registou sete ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 4, 9, 11, 13, 14, 15 e 18, um ‘bogey’ (uma acima) no 10 e um ‘duplo bogey’ (duas acima) no 16 para assegurar um lugar entre os jogadores que partilham a sétima posição do ‘leaderboard’.

Joguei muito bem, cometi só um erro no buraco 16, onde falhei o ‘tee-shot’ e acabei por perder a bola. De resto, foi uma exibição e uma volta muito sólida”, contou o 35.º colocado no ‘ranking’ do Challenge Tour, em declarações à Lusa.

Tal como Melo Gouveia, que está a dois ‘shots’ do líder inglês Nathan Kimsey, após completar os 18 buracos inaugurais com 65 pancadas (-6), Tomás Bessa também entrou bem no Challenge de Itália e, com o Par do campo, está no grupo dos 48.ºs colocados, no limite do cut provisório.

Já Vítor Lopes, o outro representante nacional no torneio italiano, entregou um primeiro cartão com 76 pancadas (+5) e figura no 138.º lugar.