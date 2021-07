Todas as regiões de Portugal (menos a Madeira) em risco elevado no mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Portugal e os Açores estão pintados a laranja e em risco elevado no mapa do ECDC publicado esta quinta-feira. Madeira fica no amarelo. Várias regiões da Europa saíram do patamar verde.