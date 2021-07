É o grande adversário, comum a todos, invisível como mais nenhum, alheio a nacionalidades ou desportos. Para a organização, para as comitivas, para os atletas, para o próprio povo japonês, em particular para os cidadãos de Tóquio. E é um adversário que pode tocar a todos, como a comitiva nacional acabou por ficar a conhecer esta sexta-feira, apenas umas horas antes da cerimónia de abertura dos Jogos: Frederico Morais, português que até estava colocado como uma possível surpresa no surf, vai falhar a prova após testar positivo à Covid-19.

“As últimas 24 horas têm sido muito complicadas. Gerir a possibilidade de não poder comparecer nos Jogos Olímpicos foi talvez mais difícil do que ter a certeza. É com muita pena que anuncio que estou infetado com Covid-19 e por isso não poderei representar Portugal. Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês. No entanto, acabei por contrair o vírus. Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento. Estarei a acompanhar todos os segundos da nossa Seleção e tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo que certamente representará Portugal da melhor forma”, referiu, em declarações ao Comité.

Kikas deveria viajar esta sexta-feira para o Japão, onde se iria juntar a Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot para a prova de surf que arranca na segunda-feira, sendo uma das várias estreias entre as 33 modalidades em Tóquio e, no caso de Frederico Morais, um dos últimos atletas a viajar antes de alguns do atletismo e da canoagem.

“O Comité Olímpico de Portugal e a Federação Portuguesa de Surf manifestam a Frederico Morais o seu total apoio numa hora com a qual não contaria, depois de se ter preparado com tanto empenho para participar nos Jogos Olímpicos, sabendo que, na qualidade de competidor de excelência, vai encontrar motivação para enfrentar o futuro de modo a juntar-se à Equipa Portugal já em Paris 2024″, acrescentou o mesmo comunicado que deu conta da ausência do atleta nacional, somente duas horas antes da cerimónia de abertura, que contará com cerca de 20 elementos de Portugal a desfilar com Telma Monteiro e Nelson Évora como porta-estandartes.