A russa Veronika Dichka partilhou nas suas redes sociais um vídeo, no qual surge a pescar com o seu urso de estimação num barco, no lago em Novosibirsk, na Sibéria.

Veronika resgatou o animal selvagem de um safari parque, que estava desativado há dois anos. A cumplicidade é visível através das imagens em que ambos têm uma cana de pesca e em que é possível testemunhar um abraço.

Archie não pode ser libertado no seu habitat natural porque sempre viveu em cativeiro. “Ele vê-me como um membro da sua família, nós partilhamos comida, ele dorme nos meus braços e quando tem medo esconde-se atrás de mim”, declarou Veronika ao jornal britânico DailyMail.