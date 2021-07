Há falhas na rede de eletricidade e de telecomunicações a serem detetadas em vários pontos do país. Este sábado à tarde, estão a registar-se problemas com o abastecimento de luz e e rede de telemóvel em Setúbal, Sintra, Leiria, Algarve e vários pontos de Lisboa e da linha de Cascais (Estoril, Caxias, Paço de Arços), apurou o Observador.

Entretanto, no Twitter, somam-se relatos com origem em várias localidades do país, de Caminha à Bairrada, passando pela Maia. Além das falhas de rede, os utilizadores dizem não estar a conseguir contactar a EDP através dos contactos disponíveis no site da empresa, situação que o Observador também comprovou.

Entretanto, o Observador contactou a assessoria da empresa, não tendo ainda obtido resposta sobre o motivo das falhas notadas pelos utilizadores, embora se confirme que está a receber pedidos de esclarecimento de várias regiões.

O problema não está a acontecer apenas em Portugal. Nas redes sociais também se encontravam, esta tarde, múltiplos relatos de pessoas sem eletricidade em casa. Entretanto, o jornal La Vanguardia noticiou que o problema se está a verificar em zonas como a Catalunha, Madrid, Andaluzia, Extremadura, Aragão ou Navarra, devendo tratar-se de um problema numa linha de muito alta tensão da Rede Elétrica Espanhola.

Segundo informação da Proteção Civil espanhola, as quebras no país vizinho são de “alcance global”. Em Portugal, ainda não há esclarecimentos sobre a abrangência das falhas nem até quando estarão corrigidas.

No seu site, a E-Redes, empresa de distribuição da EDP, informa que vai haver “trabalhos localizados na sua rede de distribuição” e que para tal será necessário “proceder à interrupção pontual da alimentação de energia elétrica” em Lisboa, Loures, Sintra e Vila Franca de Xira, mas essa intervenção está prevista apenas para dia 25 de julho, este domingo, pelo que não se tratará do mesmo problema.