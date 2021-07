As autoridades indianas aumentaram para 138 o número de mortes provocadas pelas inundações associadas às chuvas fortes no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, triplicando o número de vítimas nas últimas 24 horas.

O ministro da Ajuda e Reabilitação de Maharashtra, Vijay Wadettiwar, confirmou este sábado a morte de 138 pessoas, devido às fortes chuvas que nos últimos dias afetaram vários distritos do seu estado, especialmente nas zonas rurais de Raigad e Konkan, que obrigaram ao envio de forças especiais de resgate.

Devido à tempestade, há enormes danos em Konkan. Nesta situação crítica, as autoridades estão a trabalhar sem parar para colocar os cidadãos em segurança”, disse Wadettiwar, que referiu ainda que quase 100.000 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações.

No distrito de Raigad, onde os próprios habitantes participam da recuperação dos corpos e colaboram na busca dos desaparecidos, “a situação é gravíssima”, informou Devendra Fadnavis, uma responsável dos serviços de emergência locais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O transbordamento dos rios tem causado inundações em várias localidades, arrastando carros e motocicletas e deixando casas parcialmente submersas.

Entre os que participaram na operação de resgate estão o Exército, a Marinha, a Guarda Costeira e a Força Nacional de Resposta a Desastres (Proteção Civil), informou o Ministério da Defesa, que utilizou helicópteros na ação de auxílio e ajuda.

Entretanto, o primeiro-ministro Narendra Modi escreveu, a propósito da catástrofe, no Twitter: “A situação em Maharashtra, devido às fortes chuvadas, está a ser acompanhada de perto e assistência está a ser fornecida aos afetados”.

De acordo com as previsões do Departamento de Meteorologia Indiano, as chuvas começarão a perder intensidade a partir de domingo.

As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a temporada de monções na Índia, assim como o colapso de prédios devido a deficiências em infraestruturas, bem como problemas de manutenção dos edifícios.

No domingo passado, pelo menos 17 pessoas morreram e um número indeterminado de pessoas ainda está desaparecido devido às fortes enchentes na capital do Maharashtra, Mumbai.