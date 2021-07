As associações e corporações de bombeiros do país vão colocar as bandeiras a meia haste até ao final de sábado em homenagem aos dois bombeiros que morreram na quinta-feira em Vinhais, anunciou esta sexta-feira a Liga dos Bombeiros Portugueses.

Em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) referiu que solicitou a todas as associações e corporações de bombeiros do país para que, “de forma simbólica, mas sentida, homenageiem estes bombeiros”.

“Em tributo nacional, a Confederação solicitou que todos os quartéis coloquem as bandeiras a meia haste até ao final do dia do funeral dos bombeiros e que soem as sirenes à hora do início das respetivas exéquias”, pode ler-se.

Dois bombeiros morreram na quinta-feira e três ficaram feridos, um deles com gravidade, no despiste de uma viatura em que seguiam para o combate a um incêndio, na zona de Vinhais, no distrito de Bragança.

As vítimas mortais são uma bombeira de 37 anos e um bombeiro de 22 anos e as cerimónias fúnebres realizam-se no sábado, pelas 15h00, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Vinhais, seguindo-se missa de corpo presente na Vila de Vinhais e Sobreiró de Cima-Vinhais, acrescenta ainda a nota da LBP.

O acidente ocorreu por volta das 18h00 de quinta-feira quando a equipa de bombeiros da corporação de Vinhais se dirigia para um incêndio rural, na zona de Travanca, neste concelho transmontano.

De acordo com informação avançada à Lusa pelo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), Noel Afonso, o veículo de combate a incêndios, em que os cinco bombeiros seguiam, “despistou-se na estrada e acabou por cair num declive e capotou”.