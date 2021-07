Mais de dez mil pessoas juntaram-se à Marcha do Orgulho que se realizou este sábado no centro de Budapeste, em solidariedade com lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e intersexuais (LGBTI+), alvo de leis e políticas discriminatórias na Hungria.

“Toda a Europa está a observar o que se passa na Hungria”, vincou Terry Reintke, co-presidente do Intergrupo LGBTI+ do Parlamento Europeu, perante os manifestantes reunidos na Praça Madách, no centro da capital húngara, de onde partiu a marcha, em direção ao parque Tabán.

WHAT A DAY ❤️????

30.000+ people in the streets in Budapest saying:

We are not an ideology.

Love is love.

And: Equality for all.

Budapest pride was a full success in making clear:

Hungary is not Orbán.

This gives so much hope for the future.

???? @CathrinKahlweit @Ricarda_Lang pic.twitter.com/1gSivb0bDE

— Terry Reintke (@TerryReintke) July 24, 2021