A Madeira registou em 2020 temperaturas, níveis de humidade e valores de precipitação superiores a 2019, anunciou a direção regional de Estatística em comunicado, acrescentando também que no ano passado houve mais noites tropicais.

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), “na maior parte das estações meteorológicas” da região, “a temperatura média anual aumentou face a 2019”.

Já no Funchal, Ponta de São Jorge, Lugar de Baixo, Caniçal e São Vicente a temperatura média anual manteve-se, enquanto na Ponta do Pargo diminuiu, indica a DREM.

A temperatura média anual mais elevada em 2020 foi registada na estação do Lido (21,0°C) e a mais baixa no Pico do Areeiro (10,7°C).

“No que respeita às temperaturas máxima e mínima do ar no último ano, os extremos ocorreram nas estações dos Prazeres (34,5°C em agosto) e do Pico do Areeiro (-2,2°C em novembro)”, acrescenta-se no comunicado.

Em relação à precipitação, a DREM adianta que “2020 foi mais chuvoso que 2019”, destacando as zonas da Ponta de São Lourenço e do Aeroporto da Madeira, onde a precipitação foi quase três vezes superior no ano passado em comparação com o ano anterior.

Em 2020, os valores mais elevados da precipitação anual ocorreram nas estações meteorológicas do Pico do Areeiro (2 279,3 mm), Chão do Areeiro (2 074,3 mm) e Bica da Cana (1 772,2 mm), enquanto os mais baixos ocorreram no Funchal/Lido (311,5 mm), Ponta do Pargo (443,9 mm) e Porto Santo/ Aeroporto (464,1 mm), refere-se na mesma nota.

No que diz respeito à humidade relativa do ar, “2020 foi mais húmido na maioria das estações”, salienta a direção regional de Estatística, precisando que “apenas Chão do Areeiro, Santa/Lombo da Terça e Bico da Cana apresentaram um valor inferior ao de 2019”.

Também “no que respeita a noites tropicais, ou seja, em que a temperatura mínima foi igual ou superior a 20°C, com exceção das duas estações localizadas nos extremos da ilha da Madeira (Caniçal e Ponta do Pargo), as restantes registaram um número superior ou igual de noites tropicais face a 2019”.

“A estação do Funchal/Lido destacou-se com 122 dias registados, seguindo-se a estação do Porto Moniz com 108 dias, Funchal/Observatório com 107 dias e Lugar de Baixo com 105 dias. Face a 2019, nestas estações, houve um aumento de 2, 41, 10 e 1 noites, respetivamente”, dá conta a DREM.

No geral, a Madeira registou ainda, em 2020, menos vento em relação a 2019 e a temperatura média anual da água do mar foi de 21ºC, “a mais elevada dos últimos oito anos”.